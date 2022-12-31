الدفاع الروسية: تحرير بلدة في زابوروجيه وتصفية أكثر من 300 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قامت أثناء عملياتها الهجومية على محور جنوب دونيتسك بتحرير بلدة دوروجنيانكا بمقاطعة زابوروجيه، فيما تجاوزت الخسائر الأوكرانية 300 فرد على عدة محاور.

أفادت الدفاع الروسية بذلك في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، مشيرة إلى أن العدو خسر أكثر من 50 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وما يصل إلى 140 جنديا إضافة إلى 5 دبابات على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وأكثر من 80 جنديا آخرين على محور دونيتسك، حيث واصلت القوات الروسية تنفيذ عمليات هجومية.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة ثلاث نقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب في دونيتسك، و75 وحدة مدفعية للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 92 منطقة

تدمير رادار تابع لمنظومة الصواريخ S-300 المضادة للطائرات وخمس محطات رادار مضادة للبطاريات AN / TPQ-50 أمريكية الصنع في دونيتسك

تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة في دونيتسك وزابوروجيه

تدمير راجمة صواريخ HIMARS و4 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777، وراجمتي صواريخ من طراز "غراد"، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع 2أس1 "غفوزديكا"، في دونيتسك وهاوتزر ذاتي الدفع من طراز Dana تشيكي الصنع في لوغانسك

إسقاط مروحينين من طراز Mi-8 وثماني طائرات بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 355 طائرة، و198 مروحية و2764 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7338 دبابة ومدرعة أخرى، و957 راجمة صواريخ، و3752 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7846 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية