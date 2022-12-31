وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

أعلن الفاتيكان، وفاة البابا السابق، بنديكتوس السادس عشر، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 95.

وأفاد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، بأن البابا بنديكتوس السادس عشر، توفي في تمام الساعة 9:34 صباحا، في أحد أديرة الفاتيكان.

انتخب بنديكتوس لمنصب البابا بعد خلوة انتخابية في الـ 19 من أبريل 2005، وأقيم القداس الإلهي لتنصيبه في الـ 24 من الشهر ذاته، وتسلم مقاليد السلطة وفق التقليد الكاثوليكي يوم الـ 7 من مايو في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني في روما.

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استقال البابا من منصبه في الـ 28 من فبراير عام 2013، بدعوى تقدمه بالسن، ليكون أول بابا يستقيل منذ ستة قرون "600 عام".

بعد استقالته أقام البابا في كاستل غاندلفو، قبل أن ينتقل إلى أحد الأديرة الواقعة في حدائق الفاتيكان، حيث تفرغ للصلاة والتأمل، محتفظا بلقب "صاحب القداسة" والثوب الأبيض، كما احتفظ فخريا بلقب "البابا".

المصدر: أ ف ب