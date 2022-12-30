تبون: أرى في ماكرون تجسيدا لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدينا

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن ترحيبه بعلاقات الثقة الجديدة مع فرنسا، وصداقته الشخصية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في إشارة لعودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، أعرب تبون عن تمنّياته بـ"عهد جديد" مع فرنسا بعد ستة أشهر على زيارة نظيره الفرنسي للعاصمة الجزائر. معلنا أنه سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا سنة 2023.

وأضاف أنه "لدينا تفاهم معيّن" مع رئيس الدولة الفرنسية.. "أرى فيه تجسيدا لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدينا".

وتابع "لدينا صداقة متبادلة. بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيغ مؤسفة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي أن هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدينا".

وكانت باريس والجزائر قد أوجدتا الطريق لتحسين العلاقات بينهما خلال الزيارة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي.

وكان تبون قد قال في وقت سابق: "يجب على فرنسا أن تحرّر نفسها من عقدة المستعمر والجزائر من عقدة الاستعمار".

المصدر: مونت كارلو