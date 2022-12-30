تسجيل بؤرة إصابات كبيرة بإنفلونزا الطيور في التشيك

أفاد التلفزيون التشيكي بتسجيل موجة إصابات بإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن بقرية برود ناد تيشو، في منطقة تاشوف غربي البلاد.

وذكر التلفزيون أنه: "أكدت الادارة وجود النوع الفرعي من إنفلونزا الطيور H5N1 في مزرعة دواجن في قرية برود ناد تيشو، حيث تحتفظ شركة Česká drůbež بـ 742000 دجاجة بياضة في ثلاث ورش عمل".

ووفقا لممثل الادارة بيتر ماير، فإنه: "حيث تعيش 742 ألف دجاجة بياضة من المتوقع الآن تحديد الفيروس، وهو أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في جمهورية التشيك".

وبحسب ماير، فإن سبب أخذ العينات وبدء التحقيق في الوضع في مزرعة الدواجن من قبل الأطباء البيطريين كان الزيادة الحادة في معدل نفوق الطيور في إحدى الورش.

وتستعد الشركة حاليا للتخلص من الدجاج، وسيتم إنشاء مناطق مغلقة حول تفشي المرض مع إدخال تدابير بيطرية خاصة.

وقالت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية الأسبوع الماضي إن أوروبا تواجه أكثر وباء إنفلونزا الطيور تدميرا في التاريخ منذ أكثر من عام، وتم بالفعل التخلص أكثر من 50 مليون دجاجة من المزارع المصابة، ومع بداية فصل الشتاء، تضاعف انتشار الفيروس، بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل هذه البيانات التخلص الوقائي للطيور السليمة بالقرب من مناطق تفشي المرض.

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المصدر: نوفوستي