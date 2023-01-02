بلومبيرغ: أصحاب المليارات خسروا عام 2022 نحو 1.4 تريليون دولار

قدّرت وكالة "بلومبيرغ" خسائر المليارديرات الروس منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقالت إن إجمالي خسائرهم بلغت ما يزيد من 93 مليار دولار.

مع ذلك، فقد انخفضت أيضا أصول المليارديرات الأجانب. وخسر أغنى 500 شخص في العالم عام 2022 ما يقرب من 1.4 تريليون دولار. ومن بين هؤلاء، يعود 392 مليار دولار إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس، ومؤسس Binance جان بين جاو، ومؤسس Meta مارك زوكربرغ .

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وحسب الوكالة، فإن سبب خسارة الأموال يكمن في ارتفاع التضخم المالي وتشديد سياسة البنوك المركزية، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الناجمة عنها. فيما يتعلق بإيلون ماسك، فقد أثرت على خسائره كذلك خطواته المتعلقة بشراء "تويتر" وتوليه لإدارتها.

يذكر أن مجلة "فوربس" قدّرت خسائر المليارديرات حول العالم عام 2022 بنحو تريليوني دولار. وانخفض عدد المليارديرات العام الجاري في العالم من 2671 إلى 2523 ملياردير

المصدر: لينتا.رو