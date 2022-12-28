مركز أبحاث فرنسي: روسيا لا تظهر بوادر ضعف أو انعزال على عكس آمال الغرب

أشارت كارولين غالاكتيروس، رئيسة مركز الأبحاث الفرنسي "جيوبراغما"، أن روسيا لا تظهر بوادر ضعف أو انعزال على عكس آمال الغرب.

وقالت غالاكتيروس: "لا أرى أي مؤشرات على إضعاف روسيا، بحيث كان هناك العديد من مجموعات العقوبات التي بدأ تطبيقها بالفعل لكن عكس ذلك السلطات الروسية أكدت أن العقوبات لن تؤثر على الوضع".

وذكرت غالاكتيروس: "روسيا اليوم ليست معزولة، على عكس ما تأمله الدول الغربية".

ووضحت في الوقت نفسه، إن الغرب "يواجه توطيدا للدول التي تريده أن يتوقف عن اعتبار نفسه القوة المهيمنة على العالم"، وأوروبا أصبحت هدفا اقتصاديا في الصراع.

وأشارت أن: "الغرب يحاول منذ فترة طويلة جذب أوكرانيا إلى معسكرها وربطها بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".

وأكدت أن: "روسيا تشرح منذ فترة طويلة أن نشر القواعد والصواريخ التي تهدد أمنها على أراضي أوكرانيا أمر غير مقبول".

وشددت على أن: "هدف روسيا هو نزع سلاح أوكرانيا، وفي روسيا، يأملون في أن يفهم الأوكرانيون يوما ما أنهم يخضعون لسيطرة زمرة لا تبالي تماما بمصالحهم وتنفذ مسارا انتحاريا، ضحاياه سكان أوكرانيا".

وقالت إن: "الولايات المتحدة تريد بسط سيطرتها على أوروبا لتبرير أفعالها في العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان".

واعتبرت غالاكتيروس سابقا، أن واشنطن قد تفقد السيطرة على أوروبا بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، وأن الاتحاد الأوروبي أخطأ في رهانه.

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المصدر: تاس