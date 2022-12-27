مجلس النواب الأمريكي يقرر حظر "تيك توك" على أجهزة موظفيه

أعلن مجلس النواب الأمريكي حظر تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة ByteDance الصينية، من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.

ووفقا لرسالة مكتب المدير الإداري لمجلس النواب: "إشعار لجميع الأعضاء والموظفين، فوضت اللجنة الإدارية بمجلس النواب مكتب المدير الإداري للأمن السيبراني بالبدء في إزالة خدمة وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك، من جميع الأجهزة الخاضعة لسيطرة المجلس".

وأضاف، تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على موظفي المجلس تنزيل تطبيق "تيك توك" للهاتف المحمول على أي أجهزة محمولة في المجلس، ويجب إزالة التطبيقات المثبتة بالفعل "على الفور".

ويأتي هذا القرار، في أعقاب سلسلة من التحركات من قبل حكومات الولايات الأمريكية لحظر "تيك توك" من الأجهزة الحكومية، كما طرح المشرعون الأمريكيون اقتراحا لتنفيذ حظر على التطبيق على مستوى البلاد.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يحظر تثبيت "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية للحكومة.

ويحظر أيضا استخدام التطبيق الشهير لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وعرضها، من قبل موظفي الحكومة في ولايات جورجيا وتكساس وألاباما وشمال وجنوب داكوتا، كما تم تضمين بند لحظر استخدام الموظفين الحكوميين للتطبيق في اقتراح ميزانية الولايات المتحدة لعام 2023.

المصدر: نوفوستي