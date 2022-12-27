عبد اللهيان: أحمل رسالة من الرئيس الإيراني لسلطان عمان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدى وصوله إلى سلطنة عمان أن طهران ومسقط عقدتا دائما مشاورات ثنائية إقليمية ودولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال حسين أمير عبد اللهيان للصحفيين: "إن طهران ومسقط عقدتا دائما مشاورات ثنائية و إقليمية ودولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "عمان هي مركز الحوار الإقليمي حول قضايا متنوعة و لعب كبار المسؤولين العمانيين دائما دورا ايجابيا لا سيما في الملفات المتعلقة بإيران أو الأزمات الإقليمية".

وتابع وزير الخارجية: "هذه الرحلة فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى تسريع"

وأردف: "سنبحث الأزمة في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا في هذه المحادثات"، مضيفا: "أنا أحمل رسالة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسلطان عمان هيثم بن طارق، وسأقوم بإيصال هذه الرسالة في محادثات يوم غد"، حيث "لعبت السلطات العُمانية دائما دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات نظر الطرفين والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق النووي".

المصدر: "إرنا"