أول سفينة محملة بالأسمدة الروسية تصل موزمبيق 31 ديسمبر

دخلت السفينة التي تحمل أول شحنة من الأسمدة الروسية المفرج عنها، ميناء بورت إليزابيث في جمهورية جنوب إفريقيا، لتصل إلى نقطتها النهائية في موزمبيق يوم 31 ديسمبر.

وأشارت إدارة الميناء إلى أن سفينة MV Greenwich دخلت بورت إليزابيث يوم 25 ديسمبر بسبب العاصفة، وكان من المتوقع أن ترسو هناك لمدة 7 أيام، ولكن بعد تغير ظروف الطقس قرر القبطان مواصلة الرحلة، لإيصال الشحنة قبل بداية العام الجديد.

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ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى ميناء بيرت في موزمبيق يوم 31 ديسمبر الجاري.

يذكر أن السفينة أبحرت من هولندا تحت علم بريطانيا في 29 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن تصل موزمبيق يوم 28 ديسمبر لتفريغ شحنة الأسمدة الروسية لنقلها إلى ملاوي عبر السكك الحديدية، لكن الوصول تأخر بسبب ظروف الطقس.

وتنقل السفينة 20 ألف طن من الأسمدة لشركة "أورالخيم أورالكالي"، التي اتفقت في نوفمبر الماضي على نقل الأسمدة المجمدة في بلجيكا وهولندا وإستونيا بموجب العقوبات ضد روسيا، إلى إفريقيا كمساعدات إنسانية.

المصدر: تاس