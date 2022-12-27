وزارة الاقتصاد الرومانية: لا نزود أوكرانيا بالسلاح ولا وجود لعقود أسلحة

قال وزير الاقتصاد الروماني، فلورين سباتارو، إن بلاده لا تزود أوكرانيا بالسلاح، ولا وجود لعقود أسلحة مع شركات أو سلطات أوكرانية.

وذكر سباتارو: "هناك تصريحات لمسؤولين لست على علم بها، أستطيع أن أقول إن وزارة الاقتصاد ليست على علم بالعقود المباشرة بين الشركات الرومانية والشركات أو السلطات الأوكرانية، في وزارة الاقتصاد، ليس لدينا حاليا عقود سارية للمعدات أو الذخيرة المنتجة في رومانيا".

وقال قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في وقت سابق إن الولايات المتحدة وحلفاءها يزيدون من حجم المساعدة العسكرية إلى كييف لإطالة أمد الصراع، مع تحقيق المملكة المتحدة وبولندا ورومانيا والولايات المتحدة أقصى استفادة مساهمة كبيرة في توريد الأسلحة.

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المصدر: تاس