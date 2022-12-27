الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط "مخطط إيراني" في هضبة الجولان

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن إسرائيل أفشلت ما أسماه "مخططا إيرانيا لنصب مئات الصواريخ في سوريا"، وتأسيس تنظيم على غرار "حزب الله" في هضبة الجولان.

وأضاف كوخافي أن قائد فيلق القدس سابقا، قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة في غارة في مطار بغداد الدولي، في يناير 2020، كان صاحب المخطط.

وتقع هضبة الجولان جنوب غرب سوريا، وتقدر مساحتها بـ 1860 كم مربعا، وتعد موقعا عسكريا استراتيجيا، إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها في جبل الشيخ 2814 مترا.

وفي الـ 14 من ديسمبر الجاري، أعلن كوخافي، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف قافلة شاحنات تحمل أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية، الشهر الماضي.

وصرح خلال مؤتمر في "جامعة رايشمان"، بأن الجيش الإسرائيلي كانت لديه معلومات استخباراتية كاملة عن القافلة المكونة من 25 شاحنة، وأنه استهدف تحديدا الشاحنة رقم 8، لأنها كانت تحمل أسلحة إيرانية، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وتابع: "إن طهران تمكنت من تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان، إلا أن حلمها الأكبر بتأسيس "حزب الله جديد" في هضبة الجولان تم إحباطه"

وأجرى الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مناورات عسكرية كبيرة في هضبة الجولان السورية المحتلة وجبل الشيخ، بمشاركة 13 ألف جندي، في إطار ما وصفه بـ"الاستعداد للسيناريوهات العملياتية على الجبهة الشمالية".

المصدر: RT