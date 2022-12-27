استطلاع يظهر تفوق ترامب على ماكونيل

أفاد استطلاع جديد للرأي بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتمتع بتصنيف إيجابي أعلى بكثير من الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقدم الاستطلاع الذي أجرته جامعة Harvard بالتعاون مع مؤسسة CAPS/Harris، قائمة بشخصيات بارزة في جميع المجالات السياسية ووجد أن ترامب يتصدر القمة من حيث الأفضلية، حيث حصل على تصنيف إيجابي يبلغ 46%.

وهذه النسبة أعلى من أي نسبة حصلت عليها أي شخصية أخرى واردة في القائمة، والتي تشمل الرئيس جو بايدن، والسيناتور بيرني ساندرز، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسيناتور تيد كروز.

إلا أن ماكونيل حصل على تصنيف إيجابي بنسبة 25%، أقل بـ21 نقطة من تصنيف ترامب.

والشخصيات البارزة الوحيدة المدرجة والتي اقتربت من التصنيف الإيجابي لترامب هما حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ومالك موقع "تويتر" إيلون ماسك، بتصنيف إيجابي عند 45%.

وكان ترامب هاجم ماكونيل في نوفمبر الماضي، معتبرا أن "السيناتور ريك سكوت "سيكون أفضل بكثير" كزعيم للحزب الجمهوري من ماكونيل.

من جهته، علق ماكونيل على تناول الرئيس السابق عشاء مع مغني الراب المعادي للسامية، كاني ويست، والقومي الأبيض، نيك فوينتيس، في منتجع "مار إيه لاغو"، قائلا إن "أي شخص يلتقي بأولئك الذين لديهم آراء معادية للسامية أو تفوق البيض من غير المرجح أن يتم انتخابه رئيسا".

المصدر: breitbart