روغوزين يتماثل للشفاء بعد عملية ناجحة لإزالة شظية من عموده الفقري

أعلن مساعد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" السابق، أن الفريق الطبي في موسكو تمكن من إزالة الشظية التي أصيب بها دميتري روغوزين في عموده الفقري، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة.

وقال مساعد روغوزين لوكالة "سبوتنيك": " خضع دميتري روغوزين الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس"، لعمل جراحي معقد تم خلاله إزالة الشظية التي أصابت عموده الفقري، جراء الهجوم الأوكراني في دونيتسك. العملية نجحت، ووضعه الصحي في تحسن".

وأشرف على العملية التي خضع لها روغوزين، طاقم من خيرة الأطباء بعد نقله إلى مستشفى في العاصمة موسكو.

وكان مساعد الرئيس السابق لشركة "روس كوسموس"، قد أعلن في 22 من الشهر الجاري، نقل روغوزين إلى المستشفى العسكري في مدينة روستوف، إثر إصابته بشظية في عموده الفقري، جراء قصف أوكراني استهدف الفندق الذي كان ينزل فيه، إلا أن الأطباء هناك رفضوا إزالتها، موضحين أن العملية معقدة للغاية، وتحتاج إلى فريق اختصاصي يمتلك خبرة كافية.

المصدر: وكالات