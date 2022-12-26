لابيد: نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق وإسرائيل تتفكك من الداخل
AFP
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد إن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو هو "أضعف رئيس وزراء على الإطلاق".
وقال يائير لابيد: "نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق، والحكومة في حالة فوضى..هذه ليست حكومة يمينية بل جنون".
وأضاف لابيد: "لن نهدأ وإسرائيل تتفكك من الداخل".
من جهته، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحا.
المصدر: RT