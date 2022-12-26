لابيد: نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق وإسرائيل تتفكك من الداخل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد إن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو هو "أضعف رئيس وزراء على الإطلاق".

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وقال يائير لابيد: "نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق، والحكومة في حالة فوضى..هذه ليست حكومة يمينية بل جنون".

وأضاف لابيد: "لن نهدأ وإسرائيل تتفكك من الداخل".

من جهته، أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل الساعة 11:00 صباحا.

المصدر: RT