كوريا الجنوبية تستنفر بعد عبور سرب من المسيرات الشمالية حدودها (فيديو)

أرسل جيش كوريا الجنوبية طائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية الحدود الجنوبية بين الجارتين.

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ونقلت وكالة "يونهاب" اليوم الاثنين عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية، قولهم إن حرس الحدود فتحوا نيرانا تحذيرية.

ووفقا للوكالة، تم اكتشاف الطائرات المسيرة لكوريا الديمقراطية (الشمالية) في الحدود الجنوبية بين الكوريتين حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي.

وردت سيئول بإرسال طائرات عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى. ولم يتضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الطائرات المسيرة مسلحة أم لا.

ووفقا للمعلومات، عبرت الطائرات المسيرة خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين، وتم رصدها في كيمبو وجزيرة كانغهوا وباجو، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتا في مطاري إنتشون وكيمبو.

المصدر: يونهاب