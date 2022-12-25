ترامب يصف بايدن بـ "المتخلف عقليا"

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الديمقراطيين بـ "الماركسيين اليساريين الراديكاليين" الذين يحاولون تدمير البلاد، والرئيس الحالي جو بايدن بـ "المتخلف عقليا".

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "عيد ميلاد مجيد للجميع، بمن فيهم الماركسيون اليساريون الراديكاليون الذين يحاولون تدمير بلدنا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل غير قانوني يقوم بالإكراه بدفع وسائل الإعلام الإذاعية والاجتماعية للترويج لديمقراطي متخلف عقليا على حساب شخص ديمقراطي لامع وصاحب نظرة ثاقبة مثل دونالد ترامب، المحب للولايات المتحدة".

كما هنأ الرئيس السابق وزارة العدل الأمريكية، واصفا إياها بـ "إدارة الظلم" وتمنى لها "كل الحب".

المصدر: نوفوستي