تركيا تعلن ترحيل 119 ألف مهاجر غير نظامي العام الحالي في أكبر عملية في تاريخ البلاد

رحلت تركيا لاجئين غير شرعيين من جميع الجنسيات، بإجمالي 119817 مهاجرا غير نظامي منذ بداية العام لتسجل بذلك أضخم عدد من عمليات الترحيل.

وقبل نهاية العام، تم تسجيل أكبر عدد من عمليات الترحيل في تاريخ تركيا.

وزاد عدد المهاجرين المرحلين بنسبة 159% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع عدد الترحيلات بنسبة 236% للمواطنين الأفغان، و22% للأجانب الباكستانيين و167% للأجانب من جنسيات أخرى بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأفادت إدارة الهجرة أن الأسبوع الأخير شهد توقيف، 3 آلاف و928 لاجئا غير شرعي من بينهم، 1381 أفغانيا و101 باكستانيا و2446 من جنسيات أخرى.

ومنذ مطلع العام الجاري قامت السلطات التركية بترحيل 4 آلاف و340 لاجئ غير شرعي، من بينهم 1618 أفغانيا و109 باكستانيا و2613 من جنسيات أخرى.

وكشفت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، عبر حسابها في "تويتر" خلال مقطع فيديو أن عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين تم منعهم من دخول البلاد خلال الأسبوع الأخير بلغ نحو 4 آلاف و135 لاجئا.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بلغ إجمالي عدد اللاجئين غير الشرعيين الذي تم منعهم من دخول البلاد نحو 274311 لاجئ.

وتحتضن مراكز الترحيل 18776 لاجئ غير شرعي، من بينهم 4759 أفغانيا و3751 باكستانيا و10 آلاف و266 من جنسيات أخرى.

ويبلغ عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين تجري محاولة ترحيلهم نحو 5675 لاجئا.

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المصدر: صحيفة زمان