آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في مدينة حيفا تنديدا بحكومة نتنياهو الجديدة

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحكومته الجديدة، في مدينة حيفا، مساء السبت، بمشاركة وزير الدفاع السابق موشيه يعلون.

وأفاد موقع "واللا" العبري، بأن آلاف الإسرائيليين، خرجوا مساء السبت في مظاهرة حاشدة، في مدينة حيفا، ضد نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزاب يمينية متطرفة.

وأضاف الموقع، أن نشطاء إسرائيليين، ومحتجين من مدينة حيفا، نظموا المظاهرة بالشراكة مع منظمات احتجاجية، ونشطاء من حركة "جودة الحكم في إسرائيل"، بقيادة وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، والمتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رون كاتري، وعدد من العسكريين السابقين، والمسؤولين المدنيين.

وأكد الجنرال موشيه يعلون، أن حكومة نتنياهو تفقد شرعيتها الأخلاقية وتبعد إسرائيل عن "الطريق الصحيح"، مناديا بالخروج والتظاهر بصوت واحد "كفى"، ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وفي يوم السبت الماضي، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى "الكنيست"، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تضم مجرمين مدانين بتهم جنائية، ومتطرفين دينيا.

ونقلت صحيفة " هآرتس" عن يعلون، قوله، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأنها تشهد تكون تحالف جديد، يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في إسرائيل".

وقد ولدت الاتفاقيات التي أبرها حزب الليكود بقيادة نتنياهو، مع حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش، و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز، مخاوف كبيرة في إسرائيل والعالم.

المصدر: RT