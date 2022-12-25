 
مباشر

لوغانسك: كييف تنقل قوات جديدة إلى اتجاه سفاتوفو

أخبار العالم

لوغانسك: كييف تنقل قوات جديدة إلى اتجاه سفاتوفو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufsk

قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الشعبية، نقلا عن بيانات استخباراتية، إن القيادة الأوكرانية بدأت تنشر قوات إضافية في اتجاه مدينة سفاتوفو في دونباس.

وأضاف: "في اتجاه سفاتوفو، تم رصد نقل قوات ووسائل إضافية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا".

وأوضح ماروتشكو أن مثل هذا القرار جاء بسبب الخسائر الفادحة في القوات الأوكرانية وعدم فعالية أسلحتهم النارية.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء اضطرت إليه القيادة الأوكرانية، بعد الخسائر العالية، وتبين أن القوة النارية الأوكرانية غير فعالة".

وتصاعد الوضع في اتجاه سفاتوفو في دونباس قبل بضعة أشهر. إذ تقوم قوات الأمن الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو من أنظمة الإطلاق الصاروخية الأمريكية هيمارس، في محاولة لاختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)