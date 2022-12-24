آلاف الروس يشاركون في سباق "بابا نويل" للعام الجديد في سانت بطرسبورغ (فيديو)

يشارك آلاف المواطنين الروس في السباق السادس لسكان مدينة سانت بطرسبرغ، الذين يرتدون زي "بابا نويل" اليوم السبت، في ساحة القصر.

وبحسب المنظمين، سجل نحو 1.2 ألف شخص للمشاركة في السباق، ولكي تشارك في السباق الجماعي، يجب عليك فقط التسجيل وارتداء زي بابا نويل.

ويقول المنظمون: "إن سباق بابا نويل ليس حدثا رياضيا يركض فيه جميع المشاركين للحصول على الوقت والنتائج، ولكنه حدث موحد حيث لا يمكنك الركض فقط من أجل المتعة، ولكن أيضا السير على طول ساحة القصر مع الأطفال والأقارب والأصدقاء".

ويحضر المشاركون إما في أزياء "بابا نويل" الخاصة بهم، أو يتلقوا الملابس المناسبة في حزمة البداية "معطف من الفرو، وشاح، وقبعة، وقفازات ولحية"، ويحضر السباق أشخاص من جميع الأعمار، بمن فيهم الأطفال.

المصدر: نوفوستي