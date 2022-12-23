كشفت يلينا زيلينسكي عقيلة الرئيس الأوكراني، عن أول ردة فعل لها ولزوحها على بدء العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنها كانت في سرير النوم واستيقظت لترى زوجها أمامها يرتدي ثيابه.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، ذكرت يلينا زيلينسكي أنها "عندما استيقظت، كان زيلينسكي (زوجها) يرتدي بالفعل البدلة الرسمية وربطة العنق."

وقالت: "عندما سألته عما يحدث، أجابني: "لقد بدأت".

بعد ذلك حزمت زيلينسكي حقيبتها بسرعة واختبأت في قبو، قبل أن يتم نقلها إلى مكان تم تصنيفه على أنه موقع سرّي.

وكانت روسيا قد أعلنت القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات.

في غضون ذلك، تواصل كييف قصف الناس في هذه المناطق ولا تعرب عن اهتمامها بالحوار.

كما أشارت موسكو مرارا إلى عدم رغبة السلطات الأوكرانية في التفاوض.

المصدر: نوفوستي