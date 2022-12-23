إصابة خمسة ضباط شرطة خلال اشتباكات في باريس

أفادت قناة BFMTV نقلا عن مصادر في وكالات إنفاذ القانون، عن إصابة خمسة من ضباط الشرطة في اشتباكات مع الأكراد في أعقاب إطلاق نار في باريس أسفر عن مقتل ثلاثة نشطاء أكراد.

ووفقا للقناة التلفزيونية: "بدأ المحتجون الأكراد بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه قوات إنفاذ القانون، ما أسفر عن إصابة خمسة من رجال الشرطة، واعتقال شخص".

وفتح رجل يبلغ من العمر 69 عاما، النار في الشارع في الجادة العاشرة بباريس اليوم الجمعة، بدوافع مجهولة، وتم اعتقاله.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، يحمل المعتدي الجنسية الفرنسية، ومعروف للشرطة بتهمة محاولتي قتل في عامي 2016 و2021.

وبحسب آخر المعطيات، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم نتيجة إطلاق النار، واثنان من الضحايا في حالة خطيرة، واثنان آخران في حالة متوسطة، وقام مكتب المدعي العام في باريس بفتح تحقيقا في الجريمة.

وفي عام 2021، تم إلقاء القبض على الرجل بتهمة مهاجمة مركز للمهاجرين في الدائرة 12 في باريس، حيث أصاب شخصين. وتم الإفراج عنه في انتظار المحاكمة قبل 11 يوما من هجوم يوم الجمعة، وذكرت القناة التلفزيونية أن مطلق النار كان عضوا في ناد للرماية وممنوع من حمل السلاح لمدة 5 سنوات، وتقوم الشرطة حاليا بتفتيش منزل المهاجم.

المصدر: نوفوستي