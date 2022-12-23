وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتشديد الإجراءات الأمنية في أماكن تجمعات الأكراد

أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بتشديد الإجراءات الأمنية في الأماكن التي يتجمع فيها الأكراد وسط حادث إطلاق النار الأخير.



وقال الوزير الفرنسي: "أمرت بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن التي يتجمع فيها الأكراد".

وارتفع عدد القتلى في حادث إطلاق النار بباريس إلى ثلاثة، وفقا لقناة "بي إف إم" الفرنسية.

وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكيو، اليوم الجمعة، إن إطلاق نار وقع قرب مركز للجالية الكردية في العاصمة الفرنسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص مضيفة أن المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات.

وقالت النيابة العامة: "فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد"، و "أوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وأضافت أنه: "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.

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المصدر: تاس