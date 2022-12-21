شويغو: 27 دولة في العالم أنفقت 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا (فيديو)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين إن الجيش الروسي يواجه في أوكرانيا قوات الغرب الجماعي، الذي أنفق 97 مليار دولار على تسليح أوكرانيا.

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شويغو: المستفيد الأكبر من هذه العمليات الولايات المتحدة الأمريكية التي تستفيد من إضعاف شركائها في أوروبا.

شويغو: روسيا تقوم بعمليتها العسكرية الخاصة من أجل الدفاع عن المواطنين من الإبادة الجماعية.

شويغو: جزء من الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا تصل إلى الأسواق حول العالم.

شويغو: كثير من الوسائل العسكرية الأمريكية تذهب لمساعدة أوكرانيا بما في ذلك 70 قمرا صناعيا عسكريا، علاوة على أقمار صناعية أخرى متعددة الاستخدام.

شويغو: يتم تصوير الأعمال الإرهابية الأوكرانية بوصفها "بطولية" في وسائل الإعلام الغربية، ويتم عملية ترويج النازية الجديدة، في الوقت الذي يتم فيه تصفية العسكريين داخل الجيش الأوكراني ممن لا يطيعون الأوامر.

شويغو: لا بد من الإشارة إلى الدعم الكبير الذي نلمسه في المجتمع المدني، حيث تطوع أكثر من 20 ألف في صفوف القوات المسلحة، إلى جانب الدعم الذي نلقاه من عدد من المؤسسات والهيئات المجتمعية.

شويغو: التعبئة الجزئية ساعدت القوات المسلحة الروسية في توسيع سيطرتها على مساحة أكبر بخمسة أضعاف من المساحات التي كانت تسيطر عليها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان قبل 24 فبراير.

شويغو: أعدنا للعمل والحياة المدنية موانئ فيرديانسك وماريوبول، وأصبح بحر آزوف مرة أخرى بحرا روسيا داخليا كما كان كذلك على مدار القرون الماضية.

شويغو: العملية العسكرية الخاصة أثبتت مهنية القوات المسلحة الروسية وفعاليتها ومرونتها وسرعة استجابتها.

شويغو: في يناير ستدخل غواصة "الأدميرال غورشكوف" إلى الخدمة القتالية التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية "تسيركون"

شويغو: الثالوث النووي الروسي لديه جاهزية عالية بفضل تزويد القوات بأحدث الأسلحة

شويغو: في يناير ستدخل فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" إلى الخدمة القتالية التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية "تسيركون"

شويغو: 27 دولة في العالم أنفقت 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

شويغو: تم إجراء 15 مناورة عسكرية حول العالم في 2022.

شويغو: نستمر في التعاون العسكري مع 109 دول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على الرغم من جميع المحاولات من الغرب الجماعي عزل روسيا.

شويغو: التعاون العسكري الدولي يتيح لنا إقامة منتدى الجيش الذي نقيمه سنويا، وقد شهد في هذا العام عقودا بقيمة أكثر من 500 مليار روبل (7 مليار دولار)

شويغو: حجم التمويل للقوات المسلحة لهذا العام جعل من الممكن زيادة إمدادات القوات بالأسلحة بنسبة 30%.

شويغو: القوات المسلحة الروسية بدأت عمليات التسليم المتسلسلة لصاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي.

شويغو: القوات النووية الاستراتيجية نجحت، خلال التدريبات، في تنفيذ مهام توجيه ضربة نووية ضخمة ردا على هجوم نووي من العدو.

شويغو: إطلاق المركبة الفضائية السادسة "كوبول" (القبة)، والتي تتيح المراقبة المستمرة للمناطق المعرضة للصواريخ في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

شويغو: تم تجديد الثالوث النووي الروسي بأول قاذفة استراتيجية من طراز TU-160M

شويغو: دخول فنلندا والسويد إلى "الناتو" يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، ورفع عدد المطلوبين للتجنيد في هذه المناطق في سن 18-21 عاما، ورفع سن التجنيد من سن 27-30 عاما.