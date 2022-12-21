شويغو: 27 دولة في العالم أنفقت 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uf1r
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين إن الجيش الروسي يواجه في أوكرانيا قوات الغرب الجماعي، الذي أنفق 97 مليار دولار على تسليح أوكرانيا.
- شويغو: المستفيد الأكبر من هذه العمليات الولايات المتحدة الأمريكية التي تستفيد من إضعاف شركائها في أوروبا.
- شويغو: روسيا تقوم بعمليتها العسكرية الخاصة من أجل الدفاع عن المواطنين من الإبادة الجماعية.
- شويغو: جزء من الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا تصل إلى الأسواق حول العالم.
- شويغو: كثير من الوسائل العسكرية الأمريكية تذهب لمساعدة أوكرانيا بما في ذلك 70 قمرا صناعيا عسكريا، علاوة على أقمار صناعية أخرى متعددة الاستخدام.
- شويغو: يتم تصوير الأعمال الإرهابية الأوكرانية بوصفها "بطولية" في وسائل الإعلام الغربية، ويتم عملية ترويج النازية الجديدة، في الوقت الذي يتم فيه تصفية العسكريين داخل الجيش الأوكراني ممن لا يطيعون الأوامر.
- شويغو: لا بد من الإشارة إلى الدعم الكبير الذي نلمسه في المجتمع المدني، حيث تطوع أكثر من 20 ألف في صفوف القوات المسلحة، إلى جانب الدعم الذي نلقاه من عدد من المؤسسات والهيئات المجتمعية.
- شويغو: التعبئة الجزئية ساعدت القوات المسلحة الروسية في توسيع سيطرتها على مساحة أكبر بخمسة أضعاف من المساحات التي كانت تسيطر عليها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان قبل 24 فبراير.
- شويغو: أعدنا للعمل والحياة المدنية موانئ فيرديانسك وماريوبول، وأصبح بحر آزوف مرة أخرى بحرا روسيا داخليا كما كان كذلك على مدار القرون الماضية.
- شويغو: العملية العسكرية الخاصة أثبتت مهنية القوات المسلحة الروسية وفعاليتها ومرونتها وسرعة استجابتها.
- شويغو: في يناير ستدخل غواصة "الأدميرال غورشكوف" إلى الخدمة القتالية التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية "تسيركون"
- شويغو: الثالوث النووي الروسي لديه جاهزية عالية بفضل تزويد القوات بأحدث الأسلحة
- شويغو: في يناير ستدخل فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" إلى الخدمة القتالية التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية "تسيركون"
- شويغو: 27 دولة في العالم أنفقت 97 مليار دولار على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
- شويغو: تم إجراء 15 مناورة عسكرية حول العالم في 2022.
- شويغو: نستمر في التعاون العسكري مع 109 دول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على الرغم من جميع المحاولات من الغرب الجماعي عزل روسيا.
- شويغو: التعاون العسكري الدولي يتيح لنا إقامة منتدى الجيش الذي نقيمه سنويا، وقد شهد في هذا العام عقودا بقيمة أكثر من 500 مليار روبل (7 مليار دولار)
- شويغو: حجم التمويل للقوات المسلحة لهذا العام جعل من الممكن زيادة إمدادات القوات بالأسلحة بنسبة 30%.
- شويغو: القوات المسلحة الروسية بدأت عمليات التسليم المتسلسلة لصاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي.
- شويغو: القوات النووية الاستراتيجية نجحت، خلال التدريبات، في تنفيذ مهام توجيه ضربة نووية ضخمة ردا على هجوم نووي من العدو.
- شويغو: إطلاق المركبة الفضائية السادسة "كوبول" (القبة)، والتي تتيح المراقبة المستمرة للمناطق المعرضة للصواريخ في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
- شويغو: تم تجديد الثالوث النووي الروسي بأول قاذفة استراتيجية من طراز TU-160M
- شويغو: دخول فنلندا والسويد إلى "الناتو" يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، ورفع عدد المطلوبين للتجنيد في هذه المناطق في سن 18-21 عاما، ورفع سن التجنيد من سن 27-30 عاما.