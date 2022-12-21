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بوتين يجتمع مع كبار القادة العسكريين في الجيش الروسي (فيديو)

كييف تعترف بوقوفها خلف الهجوم السيبراني على موقع RuTube في 9 مايو

أخبار العالم

كييف تعترف بوقوفها خلف الهجوم السيبراني على موقع RuTube في 9 مايو
Legion-Media
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اعترف وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدوروف، بأن قراصنة من بلاده نفذوا الهجوم السيبراني على استضافة فيديو (video hosting) RuTube الذي تم في 9 مايو.

في يوم عيد النصر، تعرضت استضافة فيديو RuTube لهجوم قراصنة شديد، وتوقفت عن العمل الذي تم استئنافه في 11 مايو.

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وفي حديث مع وكالة بلومبرغ، قال فيدوروف إن مجموعة من الهاكرز الأوكرانيين- ما يسمى بـ "جيش تكنولوجيا المعلومات"، تحاول منذ فبراير استهداف المواقع والخوادم الروسية. وأكد أن الهجوم على موقع RuTube تم تنفيذه عمدا في يوم النصر.

وزعم الوزير الأوكراني متفاخرا، بأن مجموعة "IT-army"، "تمكنت من اختراق بطاقات الدخول الالكترونية لموظفي RuTube بحيث لم يتمكنوا حتى من دخول مبنى الشركة".

المصدر: نوفوستي

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بوتين يجتمع مع كبار القادة العسكريين في الجيش الروسي (فيديو)