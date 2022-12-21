الدفاع الروسية تظهر لقطات لتدريبات مشتركة للعسكريين الروس والبيلاروس

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوحدات العسكرية من المجموعة الإقليمية المشتركة من القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية تواصل التنسيق القتالي في أراضي الجمهورية.

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ويظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة، إطلاق النار المشترك من قبل أطقم مركبات المشاة القتالية الروسية والبيلاروسية ومن الأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات المثبتة على المركبات المدرعة، وكذلك الهجوم على المباني، والأعمال المشتركة في إطار قوافل مدرعة.

وأوضحت الوزارة: "يواصل العسكريون الروس والبيلاروس في ساحة بريستسكي للتدريب العسكري (في بيلاروس) إجراء تدريبات مشتركة للأعمال القتالية ويقومون بالتدريبات التكتيكية والنارية والطبية والهندسية بالإضافة إلى قيادة المركبات القتالية في أرض وعرة".

وتابعت أن وتيرة التنسيق القتالي للعسكريين الروس من المجموعة الإقليمية في بيلاروس عالية، مشيرة إلى أن العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الغربية لروسيا يواصلون تحسين مهاراتهم العسكرية دون عطلة، ليلا ونهارا.

المصدر: نوفوستي