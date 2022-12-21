دونيتسك: أضرار بـ 6 مبان سكنية وكنيسة جراء قصف أوكراني

أعلن عدمة مدينة دونيتسك، ألكسي كوليمزين، أن سلطات المدينة سجلت أضرارا في 6 مبان سكنية وكنيسة جراء قصف أوكراني على منطقة بروليتارسكي بالمدينة.

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وكتب كوليمزين في صفحته على "تلغرام"،: "في الساعة 02:30 صباح اليوم الأربعاء نفذت قوات العدو ضربة على منطقة بروليتارسكي. وأدى القصف إلى تحطم النوافذ في 6 مبان سكنية في شارعي أرمافيرسكايا وليتكي، كما ألحقت أضرار بأنبوبة غاز وخط الكهرباء. كما تم تحطم النوافذ في كنيسة واقعة في شارع روبسبيير".

من جهتها دققت ذكرت جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن الحديث يدور عن 6 مبان متعددة الطوابق وكنيسة المسيح المخلص.

وأفادت البعثة، في وقت سابق من هذا اليوم، بأن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 02:30 صباح اليوم 3 صواريخ على منطقة بروليتارسكي بمدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي