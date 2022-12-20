واشنطن: "طالبان" تفرج عن أمريكيين في بادرة حسن نية

أفرجت حكومة "طالبان" عن أمريكيين اثنين كانا معتقلين في أفغانستان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تزامنا مع إدانات واجهتها الحركة بسبب حظرها التعليم الجامعي للنساء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال".

وكانت حكومة طالبان أعلنت اليوم أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمى على الفتيات المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

وقال وزير التعليم العالي في الحركة، ندا محمد نديم، في رسالة موجهة إلى كل الجامعات الحكومية والخاصة في البلد "أبلغكم جميعا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

المصدر: "أ ف ب"