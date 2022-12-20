 
مباشر

واشنطن: لن نسمح لروسيا بتحديد طبيعة المساعدات العسكرية لكييف

أخبار العالم

واشنطن: لن نسمح لروسيا بتحديد طبيعة المساعدات العسكرية لكييف
AP Pablo Martinez Monsivais
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueuy

أكد البيت الأبيض أن واشنطن تأخذ في الاعتبار مخاطر تصعيد النزاع في أوكرانيا، لكنها لن تسمح لروسيا بتحديد طبيعة المساعدات العسكرية لكييف.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "نأخذ منذ البداية في الاعتبار خطر تصعيد هذا النزاع، لأننا لا نعتقد أنه من مصلحة الشعب الأوكراني توسيع الحرب وتحولها إلى ما يسميها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا يشنها الغرب ضد روسيا، وهذا بالطبع غير صحيح".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: لو امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة للسيطرة على الكون لكانت استخدمتها فورا
زاخاروفا: لو امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة للسيطرة على الكون لكانت استخدمتها فورا

وأضاف: "لكننا لن نسمح لروسيا بإملاء شروط المساعدة العسكرية التي نقدمها لأوكرانيا".

ورحب بخطط الكونغرس لتخصيص 45 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، بزيادة 8 مليارات عن طلب البيت الأبيض.

ورفض كيربي الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل منظومات "باتريوت" إلى أوكرانيا، لكنه أقر بحاجتها الملحة لمنظومات دفاع جوي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا