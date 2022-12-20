"الرحلة 35".. رعب وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية خلال رحلة إلى هاواي (فيديو)

عاش ركاب رحلة انطلقت من مدينة فينكس بولاية أريزونا متوجهة إلى هونولولو بهاواي، الأحد الماضي، رعبا ولحظات عصيبة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات هوائية شديدة تسببت في وقوع إصابات بالغة.

وقالت شبكة "سي بي أس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إن "اضطرابات جوية شديدة للرحلة رقم 35 التابعة "خطوط هاواي الجوية" أدت إلى إصابة 36 شخصا، من بينهم 11 بجروح خطيرة".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن طائرة "خطوط هاواي الجوية" كانت تقل 288 شخصا على متنها.

وأعلنت شركة الطيران المشغلة للرحلة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار دانيال إينوي الدولي بهونولولو، وأنه تم توفير الرعاية الطبية في مكان الحادث للركاب، وأفراد الطاقم، الذين أصيبوا بجروح أقل خطورة.

(2/2) We are supporting all affected passengers & employees and are continuing to monitor the situation. — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل، الاثنين، أنه يحقق في الحادث.

ولم يتم تأكيد سبب ما حدث بعد، فيما أفادت تقارير بحدوث عواصف رعدية وتعرض الطائرة لمطبات هوائية شديدة، في المنطقة التي حلقت فيها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم توثيقها داخل الطائرة حالة الرعب والإصابات التي تعرض لها الركاب.

Forte turbolenza su un volo Hawaiian Airlines: i danni a bordo dell’aereo pic.twitter.com/1rwcwDvoeO — All Video (@VideoFonteUff) December 20, 2022

‼️ Terror en las alturas‼️ ✈️

Al menos 36 personas resultaron heridas durante la severa turbulencia registrada en un vuelo de #HawaiianAirlines de #Phoenix a #Honolulu; 11 de ellos se reportan graves. pic.twitter.com/PiQ1lcb5Oe — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) December 20, 2022

O vídeo que mostra as consequências do voo da Hawaiian Airlines que atingiu uma forte turbulência ao se aproximar de Honolulu no domingo, ferindo 36 pessoas... Cara que tenso essa cena 😱😱😱 pic.twitter.com/gFh0MNhERw — hamilton (7-7) (@Hamiltonsea) December 20, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية