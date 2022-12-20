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"الرحلة 35".. رعب وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية خلال رحلة إلى هاواي (فيديو)

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Globallookpress
"الرحلة 35".. رعب وإصابات خطيرة على متن طائرة أمريكية خلال رحلة إلى هاواي
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عاش ركاب رحلة انطلقت من مدينة فينكس بولاية أريزونا متوجهة إلى هونولولو بهاواي، الأحد الماضي، رعبا ولحظات عصيبة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات هوائية شديدة تسببت في وقوع إصابات بالغة.

وقالت شبكة "سي بي أس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إن "اضطرابات جوية شديدة للرحلة رقم 35 التابعة "خطوط هاواي الجوية" أدت إلى إصابة 36 شخصا، من بينهم 11 بجروح خطيرة".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن طائرة "خطوط هاواي الجوية" كانت تقل 288 شخصا على متنها.

وأعلنت شركة الطيران المشغلة للرحلة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار دانيال إينوي الدولي بهونولولو، وأنه تم توفير الرعاية الطبية في مكان الحادث للركاب، وأفراد الطاقم، الذين أصيبوا بجروح أقل خطورة.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل، الاثنين، أنه يحقق في الحادث.

ولم يتم تأكيد سبب ما حدث بعد، فيما أفادت تقارير بحدوث عواصف رعدية وتعرض الطائرة لمطبات هوائية شديدة، في المنطقة التي حلقت فيها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم توثيقها داخل الطائرة حالة الرعب والإصابات التي تعرض لها الركاب.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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