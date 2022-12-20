البرلمان الروماني يوافق على تشكيل قوة قتالية تابعة لـ"الناتو" في البلاد

وافق البرلمان الروماني على تشكيل قوة قتالية من قوات حلف "الناتو" في البلاد بقيادة فرنسا.

وقالت وكالة "أجيربريس" الرومانية: "وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الاثنين بأغلبية 309 أصوات مؤيدة وخمسة معارضة على تشكيل مجموعة قتالية للحلفاء على أراضي رومانيا تحت قيادة فرنسا".

إقرأ المزيد

وخاطب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس البرلمان بطلب الموافقة على هذه المبادرة وأرسل مناشدة إليهم.

وأشار إلى أن إنشاء مجموعة قتالية تابعة لحلف "الناتو" على أراضي رومانيا سيزيد من القدرات الدفاعية للحلف.

وأعلن الحلف في مارس الماضي عن تشكيل أربع مجموعات قتالية جديدة لقواته في بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، متعهدا بـ"تعزيز موقفه الدفاعي" ومواصلة تطوير قدراته المطلوبة للرد على أي إجراءات عسكرية أو سيبرانية أو تهديدات كيماوية وبيولوجية وإشعاعية ونووية.

المصدر: نوفوستي