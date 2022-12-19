تقرير خطير.. بنوك أوروبية تستثمر أموال البلجيكيين في الأسلحة النووية

نشر موقع بلجيكي، يوم الاثنين، تقريرا أعدته منظمة التنسيق الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية (CNAPD)، كشف استثمار بنوك أوروبية أموال البلجيكيين في الأسلحة النووية.

ووفقا لما أعلنته منظمة "التنسيق الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية" (CNAPD)، كشف تقرير جديد بتكليف من الحملة الدولية لمكافحة إنتاج الأسلحة النووية ومنظمة الهولندية (PAX)، أن البنوك العاملة في بلجيكا مثل BNP Paribas أو Deutsche Bank أو ING أو Santander، لا تزال تواصل الاستثمار في الشركات العاملة في إنتاج الأسلحة النووية أو صيانتها أو تحديثها.

وذكر موقع "بلجيكا 24" أنه تم إجراء هذا الاستطلاع بين 24 منتجا رئيسيا للأسلحة النووية.

وقد أظهر التقرير، أن هذه الشركات استفادت بين يناير 2020 ويوليو 2022، من 746 مليار دولار استثمرتها 306 مؤسسات مالية، أي 61.5 مليار دولار إضافية مقارنة بالفترة السابقة التي تم تحليلها.

وحسب CNAPD فإن هذا يرقى إلى القول إن مدخرات وأموال البلجيكيين تنتهي على وجه الخصوص في جيوب منتجي الأسلحة الذين ينتهكون القانون الدولي.

وعلى سبيل التوضيح، استثمر BNP Paribas وDeutsche Bank وING على التوالي 12.7 مليار، و11.45 مليار، و545 مليون يورو، في أسلحة الدمار الشامل، بحسب CNAPD.

ومع ذلك، تعتقد هيئة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية CNAPD، أن هناك أمثلة جيدة في بلجيكا، مستشهدة بشكل خاص ببنك KBC.

وأفادت CNAPD بأن البنك البلجيكي KBC قام بمراجعة سياسته الاستثمارية من خلال تصنيف الأسلحة النووية على أنها شركات مثيرة للجدل وإدراجها في القائمة السوداء المتخصصة في الأسلحة النووية،

وأضافت قائلة إن البنوك الأخرى مثل VDK أو Triodos، امتنعت من الأساس وبشكل مستمر، عن الاستثمار في شركات الأسلحة النووية.

المصدر: موقع "بلجيكا 24"