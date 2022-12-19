موسكو: قرار أوتاوا مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش انتهاك لحق الملكية

أكد السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، أن قرار كندا مصادرة أصول رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش على أراضيها، انتهاك سافر لحق الملكية وخطوة تطعن في سمعة كندا.

وقال ستيبانوف: "هذا سطو وتأكيد آخر على أن حرمة الملكية الخاصة في كندا والدول الغربية الأخرى لم تعد قائمة ومثل هذه التصرفات تطعن في سمعة كندا".

وأضاف: "ينظر الآخرون ويفهمون أنه إذا لم يكن الغرب راضيا عن شيء ما، سيتم مصادرة أصولهم وحساباتهم".

وذكر ستيبانوف أن مثل هذه التصرفات من قبل أوتاوا هي إشارة إضافية للأعمال التجارية الروسية بأن كندا منطقة خطرة.

وخلص إلى أن "السفارة الروسية لا توصي بالتعاون التجاري أو الاقتصادي مع كندا في المستقبل المنظور".

وأعلنت الخارجية الكندية في وقت سابق بدء تجميد أصول الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، قبل الشروع في مصادرتها في إطار العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وقالت الخارجية الكندية في بيانها: "أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي اليوم أن كندا ستحتجز وتسعى إلى مصادرة 26 مليون دولار من شركة Granite Capital Holdings Ltd التي يملكها أبراموفيتش، الخاضع للعقوبات بموجب التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا".

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المصدر: لينتا.رو