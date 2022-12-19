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صحيفة: قرار خاطىء من القوات الأوكرانية بتفجير سد في ضواحي كييف يؤدي لغمر قرى كاملة.. فيديو

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صحيفة: قرار خاطىء من القوات الأوكرانية بتفجير سد في ضواحي كييف يؤدي لغمر قرى كاملة.. فيديو
Legion-Media
منزل في قرية ديميدوف المتضررة من الفيضانات التي تسببت بها قوات كييف
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أعلن الصحفي الأوكراني، فلاد بوفتروك، أن القوات الأوكرانية فجرت سدا على نهر إيربن للدفاع عن كييف، مما أدى إلى فيضان غمر منازل السكان في المنطقة، وأتلف محاصيل القرى المجاورة.

وأكد بوفتروك في مقال نشر في صحيفة Strana.ua أنه بسبب قرار الجيش الأوكراني، فقد سكان قرية ديميدوف محاصيلهم، وغمرت المياه أقبية منازلهم، وتلوثت مياه الآبار، وانتشرت الفطريات والحشرات.

وقال أحد سكان القرية أنه مع بداية الطقس البارد، يمكن أن يؤدي تجمد المياه في الطوابق السفلية من المباني إلى إتلاف أساساتها وبعد ذلك سيصبح من الخطر العيش فيها.

المصدر: نوفوستي

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