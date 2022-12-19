لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى "عدم أهلية" ترامب لتولي أي منصب رسمي

قالت نائبة رئيس لجنة نيابية أمريكية تحقق في هجوم استهدف مقر الكابيتول في يناير 2021، إن رفض الرئيس السابق دونالد ترامب، التدخل لمنع الواقعة يجعله عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي.

وأفادت نائبة رئيس اللجنة النائبة ليز تشيني بأن "من تصرف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا".

وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة "هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي".

وفي وقت سابق، أكد النائب الأمريكي آدم شيف، عضو لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، وجود أدلة كافية لرفع دعوى جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال في حديث لشبكة "CNN" إن اللجنة ستتخذ قرار نقل نتائج التحقيق إلى وزارة العدل مع توصية بإحضار ترامب للمحاكمة، في ثلاث بنود من هذه التوصية على الأقل.

وأضاف أنه بصفته مدعيا عاما سابقا، يرى أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، وقال: "الأدلة تبدو واضحة جدا بالنسبة لي".

وصرح بأن ترامب انتهك القانون عندما حاول منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن، وطالب المسؤولين بإيجاد أصوات "غير موجودة" لدعمه، وأخيرا أطلق العنان لـ"رهط متعطش للدماء" في مبنى الكابيتول.

المصدر: وكالات