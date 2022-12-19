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بوتين: روسيا وبيلاروس ستتخذان جميع التدابير لضمان أمنهما

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بوتين: روسيا وبيلاروس ستتخذان جميع التدابير لضمان أمنهما
Globallookpress The Kremlin Moscow
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك ستتخذان جميع التدابير لضمان أمن البلدين المشترك، وتعزيز قدرات الجيشين وتكثيف التدريبات والمناورات المشتركة.

وقال بوتين: "اتفقنا على الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشكل مشترك لضمان أمن بلدينا بشكل موثوق، وإعطاء الأولوية لتدريب القوات، وزيادة استعدادها وقدراتها القتالية، ومواصلة التدريبات المشتركة المنتظمة وغيرها من التدريبات العملياتية والقتالية".

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ووصل بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

المصدر: نوفوستي

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