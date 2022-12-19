الكرملين يرد على تصريحات قائد قوات كييف عن إعداد روسيا وبيلاروس عملية مشتركة

نصح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، بأخذ قسط من الراحة، وذلك بعد تصريحات قال فيها إن موسكو ومينسك تعدان لعملية مشتركة ضد كييف.

وقال بيسكوف ردا على طلب التعليق على تصريح زالوجني: "ما اسم هذا الجنرال؟ إنه يحتاج لبعض الراحة. هو منهك بسبب ظروف العمل".

ووصل الرئيس بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل الابتكارات، والإنتاج والتطوير المشترك لها.

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وقال بوتين: "تعاوننا العسكري لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل التعاون المشترك في ابتكار وتصميم وتطوير الأسلحة والمنظومات الدفاعية".

وأضاف أن هذا ينسحب أيضا على قطاع الفضاء بخططه واستراتيجياته المشتركة بين البلدين.

المصدر: نوفوستي