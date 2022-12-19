غوتيريش: نأمل بشدة بإحلال السلام في أوكرانيا العام المقبل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن أمله الشديد بإحلال السلام في أوكرانيا العام المقبل.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023".

وأبدى غوتيريش خلال في مؤتمر ختام نهاية العام، عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.

وأكد أن الأمم المتحدة مهتمة جدا بشأن تسريع عملية تبادل الأسرى، وخصوصا مع اقتراب أعياد الميلاد.

المصدر: وكالات