أرمينيا: أذربيجان تغلق ممر لاتشين لليوم الـ 8 على التوالي

أكد رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن العديد من سكان إقليم قره باغ الذين يعانون من أمراض مزمنة، محرومون من تلقي العلاج والأدوية، بسبب إغلاق أذربيجان ممر لاتشين لليوم الـ 8.

وأوضح باشينيان عبر "تويتر"، أن ممر لاتشين هو الرابط الوحيد الذي يصل إقليم قره باغ بالخارج.

وأضاف، "لليوم الثامن على التوالي تغلق أذربيجان ممر لاتشين، العديد من عائلات قره باغ عالقة على ضفتين مختلفتين من الممر في هذا البرد القارس، والكثيرون يعانون من أمراض مزمنة ومحرومون من الأدوية وتلقي العلاج".

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وفي بداية الأسبوع الماضي قامت مجموعة من الأذريين بإغلاق ممر لاتشين، الأمر الذي اعتبرته يرفان استفزازا متعمدا من قبل باكو، لإحداث كارثة إنسانية في الإقليم المتنازع عليه.

ومن جانبها أعلنت قوات حفظ السلام الروسية في وقت سابق، أنها تبحث مع الجانبين الأرمني والأذري إمكانية استئنافهما حركة المرور بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة غوريس في أرمينيا عبر ممر لاتشين.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي استفزازات في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات حفظ السلام في قره باغ.

المصدر: تاس