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"طالبان" تجلد 30 شخصا علنا في أفغانستان من بينهم نساء

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Globallookpress Saifurahman SafiXinHua
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان أن "طالبان" قامت بجلد 30 شخصا علنا، من بينهم نساء، بتهم مختلفة في مقاطعتين أفغانيتين.

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وقال رئيس قضاة إقليم جوزجان عبد الوهاب زاهد إن 22 مدانا من بينهم 3 سيدات تلقوا ما بين 25 و39 جلدة بتهم السرقة والزنا والاتجار بالمخدرات. وحضر العقوبة العلنية مسؤولون وعلماء دين وشيوخ قبائل.

كذلك تم جلد 7 رجال وامرأة بنفس الطريقة في مقاطعة كابيسا، وفقا لما ذكره سبحان الدين سبحاني رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة نجران.

وكان زعيم "طالبان" هيبة الله أخوندزاده قد أمر، منتصف نوفمبر الماضي، بالتمسك بجميع جوانب الشريعة بما في ذلك العقوبة على حدود الزنا والسرقة وشرب الخمر، بالبتر والجلد العلني والرجم.

المصدر: نوفوستي

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