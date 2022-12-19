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عمدة كييف يؤكد وقوع انفجارات في المدينة

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عمدة كييف يؤكد وقوع انفجارات في المدينة
Gettyimages.ru
كييف، أرشيف
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أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، بوقوع عدة انفجارات صباح اليوم الاثنين في منطقتي شيفتشينكوفيكسي وسولومينسك بالمدينة.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "وقع عدد من الانفجارات في منطقتي سولومينسكي وشيفتشينكوفسكي بالعاصمة. وتعمل كل الخدمات في أماكن الحوادث".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق من هذا اليوم إن سلسلتين من الانفجارات وقعتا في كييف. وأعلن الإنذار الجوي في العاصمة ليلا واستمر أكثر من 3 ساعات، وبعد 9 دقائق من إلغائه تم إعلان إنذار جوي جديد. وأضافت أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من كييف.

المصدر: تاس

 

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