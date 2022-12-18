سيناتور أمريكي يؤكد وجود أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية إلى ترامب

أكد عضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف، عضو لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول، وجود أدلة كافية لرفع دعوى جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال في حديث لـCNN: "تعقد اللجنة يوم الاثنين أحد اجتماعاتها الأخيرة، حيث سيتم فيها اتخاذ قرار نقل نتائج التحقيق إلى وزارة العدل مع توصية بإحضار ترامب للمحاكمة، في ثلاث بنود من هذه التوصية على الأقل".

وأضاف أنه بصفته مدعيا عاما سابقا، يرى أن هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، وقال: "الأدلة تبدو واضحة جدا بالنسبة لي".

وقال إن ترامب انتهك القانون عندما حاول منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن، وطالب المسؤولين بإيجاد أصوات "غير موجودة" لدعمه، وأخيرا أطلق العنان لـ"رهط متعطش للدماء" في مبنى الكابيتول.

المصدر: نوفوستي