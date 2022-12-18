إيران تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية يوم الأحد، تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وأفادت وكالة "إرنا" بأن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب في الصناعة الدفاعية الإيرانية عبر تأسيس شركات صورية وتسويق أمني.

وذكرت أن الجهات الأمنية الإيرانية كشفت أن الموساد توجه نحو الشركات المعرفية التي تتعاون مع الصناعات الدفاعية الإيرانية من أجل الحصول على المعلومات.

وقالت إن إسرائيل كلفت ضابطا في الموساد يدعى "فرانك" وهو سمسار للمعلومات، لتنفيذ هذه المهمة، حيث قام باتصالات مع عدد من الشركات الإيرانية والأشخاص العاملين فيها، تحت غطاء مدير تسويق أحد الشركات الموفرة للأجهزة.

وأضافت أن هذا الضابط دعا موظفيه إلى مؤتمر في ماليزيا، وعرفهم على شخص هو أيضا ضابط بالموساد، ولكن له شركة مسجلة في سنغافورة في عام 2017، وكان يجري اتصالات ويبني علاقات مع الشركات الإيرانية الناشطة في مجال ألياف الكاربون وسائر السبائك المعدنية ذات الاستخدام الخاص، فيما يقوم مساعدوه في إيران بالمشاركة في المعارض الداخلية ويرصدون الملتقيات العلمية وآخر الاحتياجات العسكرية والدفاعية، وفي المرحلة اللاحقة يراجعون مكاتب الشركات للتعرف على المدير التنفيذي ومسؤولي التسويق والأشخاص المؤثرين فيها.

وتابعت قائلة: "ثم يتم توجيه الدعوة إليهم للقاءات مباشرة في إطار الندوات والملتقيات للتغطية، والتي تقام في تركيا وتايلند وبلغاريا وعمان وجورجيا، للحصول على معلوماتهم في نوع من التسويق الأمني.

وأشارت إلى أنه من أساليبهم إجراء اللقاءات في الفنادق الفخمة بدلا من مكاتب الشركات، وتسديد فواتير الضيوف.

وأكدا الوكالة الرسمية أن وزارة الأمن الإيرانية ومن خلال التغلغل في هذه الشبكة رصدت تحركاتها طيلة هذه الفترة، وبادرت باعتقال العملاء المحليين الذين كانوا بصدد توجيه ضربات للأماكن العسكرية الحساسة، وذلك لدى وصولهم إلى إيران.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية