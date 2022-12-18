 
مباشر

اجتماع ثلاثي في بروكسل لإعادة إطلاق قنوات الاتصال بين تركيا واليونان

أخبار العالم

اجتماع ثلاثي في بروكسل لإعادة إطلاق قنوات الاتصال بين تركيا واليونان
Gettyimages.ru
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إبراهيم قالن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uebd

استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، اجتماعا ثلاثيا بين وفود تركيا وألمانيا واليونان، لبحث سبل إعادة إطلاق قنوات الاتصال بين تركيا واليونان.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إبراهيم قالن.

ومن الجانب الألماني شارك مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني ينس بلوتن، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا.

المصدر: الأناضول

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأرجنتين تهزم فرنسا وتتوج بلقب بطلة كأس العالم 2022 (فيديو)