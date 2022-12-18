اجتماع ثلاثي في بروكسل لإعادة إطلاق قنوات الاتصال بين تركيا واليونان

استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، اجتماعا ثلاثيا بين وفود تركيا وألمانيا واليونان، لبحث سبل إعادة إطلاق قنوات الاتصال بين تركيا واليونان.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إبراهيم قالن.

ومن الجانب الألماني شارك مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني ينس بلوتن، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا.

المصدر: الأناضول