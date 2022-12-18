أكد الصحفي الحربي أنطون روشا، أن إرسال واشنطن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" إلى أوكرانيا سيسمح للمختصين الروس بدراستها "عن قرب" في ظروف القتال الحقيقية.

وقال روشا: "بمجرد ظهور منظومات الدفاع الجوي الصاروخي هذه في أوكرانيا، ستكون أولوية القوات الروسية تدميرها. بالإضافة إلى ذلك، سيحاولون معرفة بعض تفاصيل عنها. بالطبع، هذه الدراسة "عن قرب" لا تناسب الأمريكيين بأي حال من الأحوال".

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وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي من هذا النوع فعالة للدفاع عن قاعدة عسكرية واحدة، ومن غير المرجح أن تكون قادرة على تغطية مدينة كبيرة مثل كييف.

ونوه إلى أن أداء صواريخ باتريوت الأمريكية لم يكن جيدا في السعودية خلال تصديها لصواريخ جماعة أنصار الله.

واعتبر أن توريد المنظومات يُظهر ولاء واشنطن بدلا من أن يكون نقطة تحول في العمليات العسكرية.

المصدر: نوفوستي