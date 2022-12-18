هدية من أوكرانيا تثير امتعاض البولنديين

أثار تعليق قائد الشرطة البولندية ياروسلاف شيمشيك، على حادث انفجار هدية من أوكرانيا وقع في مكتبه، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة Dziennik Gazeta.

في وقت سابق أعلن الجنرال شيمشيك، في مقابلة مع محطة إذاعة RMF، أنه أطلق النار بطريق الخطأ من قاذفة قنابل يدوية، لأنه اعتقد أن السلاح الذي تلقاه في أوكرانيا كهدية، كان مستعملا سابقا.

ووفقا لمصادر المحطة، تلقى شيمشيك قاذفتي قنابل يدوية مضادة للدبابات كهدية. وعلى الأغلب يدور الحديث عن قاذفات القنابل الألمانية RGW-90 ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وقال القارئ Twój_nick_: "تدفع الحكومة البولندية وغيرها من الدول مقابل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا التي بدورها توزع هذه الأسلحة في الخارج (أو تبيعها أحيانا)".

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وقال آخر: "زيلينسكي ذكي للغاية لدرجة أنه أهداه قاذفة قنابل مشحونة بقذيفة. يبدو أن إخواننا الأوكرانيين حاولوا التباهي مجددا".

وكتب المعلق Tolo: "لماذا لا يقوم المسؤولون الكبار بتسليم هذه الهدايا إلى الأجهزة المختصة لفحصها والتحقق من عدم وجود كاميرات ووسائل تنصت فيها؟. ويجب القول إن الناس المتحضرة لا تقدم مثل هذه الهدايا".

وقال Gi.en.ek: "أراد أنصار بانديرا القضاء على الجنرال البولندي بقاذفة قنابل ألمانية لتصعيد النزاع".

وأضاف alek: "لا أعرف هل هو غبي فعلا لهذه الدرجة، أو يتظاهر بأنه غبي ويفجر نفسه".

في وقت سابق، ذكرت الشرطة البولندية أن هدية تلقاها قائد الشرطة خلال زيارته لأوكرانيا في 11-12 ديسمبر، انفجرت في مكتبه، ونجم عن ذلك إصابة شخصين.

ووفقا لمصادر إعلامية، تم إدخال قاذفة القنابل اليدوية إلى البلاد دون أي فحص أو رقابة بواسطة قطار خاص يسير بين أوكرانيا ومدينة برزيميسل الحدودية البولندية.

المصدر: نوفوستي