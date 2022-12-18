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نائب هنغاري معارض يدعو المفوضية الأوروبية للنظر في موقف بودابست من العقوبات ضد روسيا

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نائب هنغاري معارض يدعو المفوضية الأوروبية للنظر في موقف بودابست من العقوبات ضد روسيا
Globallookpress
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لفت عضو البرلمان الأوروبي عن المعارضة الهنغارية إشتفان أويهيي انتباه المفوضية الأوروبية إلى أن حزب "فيدس" الحاكم في هنغاريا لا يدعم سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

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وأشار أويهيي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت RT عليها، إلى الطريقة التي تعتمدها الحكومة الهنغارية في تقديم المعلومات للمجتمع حول العقوبات المعادية لروسيا، مشددا على أن الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان "يعارض علنا الموقف المشترك وسياسة الاتحاد الأوروبي" حيال موسكو.

ووفقا للنائب، فإن حكومة "فيدس" تقول أيضا إن القيود الأوروبية "تدمر الاقتصاد الأوروبي" و"تثري روسيا".

وطلب المعارض الهنغاري من المفوضية الأوروبية إظهار موقف من تصريحات الحزب الحاكم وتوضيح حقيقة "الوعود" التي قدمتها المفوضية الأوروبية لبودابست في سياق المفاوضات بشأن العقوبات وما هي الاعتراضات التي أبداها الجانب الهنغاري.

وقال: "استنادا إلى البيانات المتاحة للاتحاد الأوروبي، هل من الممكن استنتاج أن العقوبات التي فرضها التكتل تدمر الاقتصاد الأوروبي، وأن روسيا أصبحت أكثر ثراء نتيجة لذلك؟".

والشهر الماضي، قال أوربان إنه بسبب سياسة العقوبات الخاطئة للاتحاد الأوروبي، خسرت بلاده 10 مليارات يورو خلال العام 2022، كما اعتبر أن الإجراءات التقييدية لبروكسل تمثل خطوة نحو الحرب.

المصدر: RT

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