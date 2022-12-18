"كأن أشباح الحرب الباردة لا تزال تراودهم".. أنطونوف يكشف مقاصد واشنطن في علاقاتها مع روسيا

اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها، "كأن أشباح الحرب الباردة لا تزال تجوب أروقة واشنطن".

وتساءل أنطونوف في حديث لمجلة "نيوزويك" الأمريكية عن سبب سعي واشنطن لإقامة منطقة عدم استقرار قرب الحدود الروسية، معربا عن اعتقاده بأن هناك "جين تفرد" يسري في دماء الولايات المتحدة.

وقال إنه لا يزال الكثير من السياسيين الأمريكيين يفكرون ويتصرفون وفقا لقوانين الحرب الباردة، وأصبحت استعادة موسكو لهيبتها مصدر إزعاج لواشنطن.

"في الوقت نفسه، يمكنك دائما تحميل روسيا مسؤولية مشاكلك وأخطائك الذاتية، واستخدام (فزاعة) روسيا لتبرير إنفاقك العسكري غير المسبوق. إضافة إلى ذلك، وبذريعة الأحداث في أوكرانيا، تدمر الإدارة لأمريكية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين روسيا وأوروبا، مما يضع الأخيرة في تبعية لواشنطن".

وقال أنطونوف إن الطريق طويل أمام بناء عالم متعدد الأقطاب، وفي خضم هذا التحول لن يتوقف التنافس الروسي الأمريكي بين ليلة وضحاها، مشددا على أن هذا التنافس على كل حال يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل.

المصدر: "نوفوستي"