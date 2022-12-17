ماكرون يقضي ليلته على حاملة "شارل ديغول" بعد المباراة النهائية لكأس العالم

يتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون بعد المباراة النهائية لمونديال قطر إلى حاملة الطائرات "شارل ديغول" قبالة السواحل المصرية، لتهنئة الجيش الفرنسي بأعياد الميلاد.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون سيكون هناك يوم الاثنين، حيث سيصل يوم الأحد مع زوجته بريجيت إلى استاد لوسيل لدعم منتخب بلاده الذي يواجه نظيره الأرجنتيني للفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

هذا ومن المتوقع أن يقضي ماكرون ليلته على متن السفينة، وسيتوجه يوم الثلاثاء إلى الأردن حيث ينعقد هناك مؤتمر "بغداد 2" الذي تشارك فيه عدة دول من منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أنه في حال فازت فرنسا، فسيتم تكريم لاعبي كرة القدم في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، إلا أن الرئيس لن يتمكن من استقبال الرياضيين هناك، كما كانت الحال في عام 2018.

المصدر: انترفاكس