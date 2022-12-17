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محلل سابق في CIA: حظر دول الاتحاد الأوروبي بث RT هدفه حجب الحقيقة عن مواطنيها

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محلل سابق في CIA: حظر دول الاتحاد الأوروبي بث RT هدفه حجب الحقيقة عن مواطنيها
Gettyimages.ru
آخر بث لقناة RT الفرنسية بعد إيقاف عملها في فرنسا نتيجة للحظر.
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أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون، أن دول الاتحاد الأوروبي بحظرها بث RT على أراضيها، تهدف إلى تعمية مواطنيها عن الحقيقة.

وقال جونسون في حديث لـRT: "شاركت في العديد من العروض التلفزيونية على جميع القنوات الأمريكية الكبرى ABC وCBS وNBC، فيما كانت RT القناة الإخبارية الوحيدة التي دعيت إليها للحوار دون إجراء أي محادثة مسبقة لمعرفة ما إذا كان رأيي يتطابق مع ما تريد القناة سماعه منّي أما لا". 

وأضاف أن حجب دول الاتحاد الأوروبي RT "محاولة غربية يائسة لتعمية الرأي العام، فيما الواقع سيصحح هذا الوضع".

المصدر: RT

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